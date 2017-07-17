ВАЖНО. Кассации и апелляции южноуральцев будут рассматриваться в Перми и Санкт-Петербурге

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Кассационные жалобы на решения и приговоры районных и мировых судей Челябинской области будут рассматриваться в Перми, апелляции – в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пленум Верховного суда РФ подготовил к внесению в Госдуму законопроект о создании девяти кассационных и пяти апелляционных судов. Судебные округа, которые предлагается создать в системе судов общей юрисдикции, не совпадут с федеральными.

Так, кассационная инстанция для районных и мировых судов Челябинской области будет располагаться в Перми – это седьмой кассационный округ. К нему же планируется отнести Пермский край, Курганскую, Свердловскую, Тюменскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Уральский окружной военный суд.

Подавать апелляцию на решения Челябинского областного суда можно будет в Санкт-Петербург, где, согласно законопроекту, разместится Второй апелляционный суд. Там же во второй инстанции будут рассматриваться дела из Верховных судов Карелии и Коми, Архангельского, Вологодского, Ленинградского, Мурманского, Курганского, Свердловского и Тюменского областных судов, а также Мосгорсуда, Санкт-Петербургского городского суда, суда Ненецкого, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Ленинградского, Московского и Уральского окружных военных судов и Северного флотского военного суда.

Добавим, что в настоящее время все аналогичные жалобы через областные суды направляются в Москву, где находится Верховный суд РФ.