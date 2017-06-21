Картина Александра Дейнеки ожила для губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Сатке (Челябинская область) презентовали полотно известного живописца Александра Дейнеки «На женском собрании» – открытие выставки одной картины посетил губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Для экспонирования полотно предоставила Челябинская областная картинная галерея. Напомним, что картина «На женском собрании» была написана Александром Дейнекой в 1937 году, а в коллекцию челябинского музея попала в 1952.

Местные власти организовали к моменту прибытия губернатора настоящее представление – местные девушки выстроились точно в том порядке, в котором дамы изображены на полотне, а потом ожили и соврешили торжественное дефиле по залу.

«Сатка удивляет своей способностью к нестандартным, ярким идеям. Сегодня у всех нас есть возможность побывать на "женском собрании" Александра Дейнеки. Такое ощущение, что художник писал ее здесь, в Сатке, в интерьерах этого дворца. Теперь дело остается за малым: привезти в Сатку из Русского музея "Оборону Севастополя" – самое знаменитое творение Александра Дейнеки», – отметил на открытии выставки Борис Дубровский.﻿

Картина будет представлена в малом зале ДК «Магнезит» до 15 сентября. Часы работы – с 10.00 до 19.00.

Отметим, что губернатор посетил Сатку в рамках форума «Моногорода: инструментарий позитивных трансформаций».

Александр Дейнека (1899-1969) – один из самых значительных деятелей советского искусства. Монументалист, живописец, график и скульптор, Герой Социалистического Труда. Народный художник СССР. Действительный член Академии художеств СССР. Лауреат Ленинской премии. Член-корреспондент Академии искусств ГДР. Член-учредитель ОСТа, член общества «Октябрь». Преподаватель. Профессор.