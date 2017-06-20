Карталинец проведет 2,5 года на поселении за пьяное ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Карталинский горсуд (Челябинская область) отправил местного жителя в колонию за пьяное ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в августе 2016 года. «В дневное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 24-летний Владимир Шешин, возвращался с рыбалки вместе с 30-летним родственником. При этом Шешин, не имея водительского удостоверения, находился за рулем автомобиля Mazda, принадлежащего потерпевшему. Двигаясь в направлении поселка Кизил-Чилик с превышением скорости, Шешин потерял контроль за движением, не справился с управлением и перевернулся в кювет», – рассказали в прокуратуре.

В результате ДТП родственнику-пассажиру, не пристегнутому ремнями безопасности, были причинены смертельные травмы.

Шешин признан виновным по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.