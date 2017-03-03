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Агентство новостей Доступ 1 3 марта 2017 года, 15:50

В Магнитогорске выпустили календарь с сотрудницами ММК


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) в рамках традиционного конкурса «Жемчужина года» создали календарь, посвященный сотрудницам ОАО «ММК», –  они олицетворяют каждый из месяцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Календарь представили публике глава фонда «Я – женщина» ОАО «ММК», под эгидой которого много лет проходит конкурс «Жемчужина года», Марина Сергеева и руководитель Союза молодых металлургов Михаил Юхин.

На страницах календаря изображены романтические, дерзкие, наивные, элегантные работницы ОАО «ММК». На обороте – фотографии женщин в повседневности.

Ведущий инженер отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии Объединенной сервисной компании Екатерина Ставицкая, представлявшая сентябрь, подтвердила тесную связь конкурсанток с производством: «Как и мужчины, женщины встают в пять утра, работают посменно и еще успевают после ночной смены порепетировать на "Жемчужине года". Надеемся, проект напомнит руководителям в цехах о необходимости бережно относиться к работницам», – отметила Савицкая.

Как рассказала руководитель фонда «Я – женщина» Марина Сергеева, календарь послужил подарком комбинатским мужчинам ко Дню защитника Отечества, а со временем станет частью имиджевых проектов ОАО «ММК».

Календари можно будет приобрести сегодня на финальном шоу, которое состоится 3 марта во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. Средства от продажи поступят на лечение тяжелобольных детей работников комбината, состоящих на учете в фонде «Я – женщина».

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Теги: ммк, календарь, новости магнитогорска
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