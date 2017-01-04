Календарь праздничных и выходных дней на 2017 год

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году россиян ждут трех- и четырехдневные периоды отдыха в феврале, мае, июне и ноябре, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В новом году предлагается следующий механизм переноса: 1 января, воскресенье, переносится на 24 февраля, пятницу, а 7 января, суббота, – на 8 мая, понедельник», – напомнили в Гострудинспекции.

Таким образом, в 2017 году планируются следующие периоды отдыха:

- с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года;

- с 23 по 26 февраля (с четверга по воскресенье);

- 8 марта (среда);

- с 29 апреля по 1 мая (с субботы по понедельник);

- с 6 по 9 мая (с субботы по вторник);

- с 10 по 12 июня (с субботы по понедельник);

- с 4 по 6 ноября (с субботы по понедельник).

Напомним, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями в нашей стране являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – День народного единства.