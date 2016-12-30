К последней минуте 2016 года добавят «лишнюю» секунду

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ночь с 31 декабря на 1 января ко всемирному координированному времени (UTC) добавят одну дополнительную секунду – такая мера связана с необходимостью компенсировать нестабильное вращение планеты вокруг Солнца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ученые объясняют: високосная секунда помогает сгладить разницу между точным временем у жителей земных городов и световым днем, длина которого колеблется в зависимости от скорости вращения планеты. Если отказаться от «лишней» секунды, уже в 2100 году время будет отличаться на 2-3 минуты. А это, в свою очередь, приведет к неправильному построению солнечного дня.

В последний раз високосную секунду добавляли в конце июня 2015 года. Обычно этот процесс происходит либо в середине, либо в конце года, что, собственно, и случится завтра.