Известный архитектор из Англии провел мастер-класс для студентов ЮУрГУ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В рамках Проекта 5-100 Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) посетил руководитель архитектурного направления в университете Ньюкасла (Великобритания) Томас Керн – он провел мастер-класс для студентов архитектурно-строительного института, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Профессор не заострял внимание на теории, а старался познакомиться со студентами через их работы. «Такой подход сразу бодрит, мозг включается и не нужно долго раскачиваться. Ты реализуешь свой творческий потенциал быстрее. Это намного интереснее, чем большое количество теории, в конце которой не всегда остается место для практики», – комментирует одна из участниц мероприятия.

Одно из заданий заключалось в интерпретации картины. Задача студентов состояла в том, чтобы выйти за рамки нарисованного и наполнить свои эскизы новым смыслом.

По словам архитектора, дизайнеры должны быть хорошими наблюдателями, – это одна из аксиом профессии. Важно работать точно и быстро, стараться стать исключительными.

Добавим, что Томас Керн в Челябинске не впервые. Два года назад студенты ЮУрГУ также участвовали в мастер-классе архитектора.

«Университет Ньюкасла давно является нашим партнером. Во время первого визита Томас Керн показал себя высококлассным специалистом, умеющим найти контакт с нашей аудиторией. Мы были заинтересованы в его повторном приезде. Узнали, что Томас едет в турне по нескольким городам России, и нам удалось пригласить его в Челябинск», – комментирует генеральный директор центра обучения за рубежом Study Land Татьяна Ефимова.