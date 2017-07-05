Из-за тумана самолеты до Екатеринбурга направляют в Челябинск и Пермь

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Около 20 рейсов задерживаются в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за тумана – воздушные судна направляются в Челябинск и Пермь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы аэропорта, из-за тумана 11 рейсов ушли на запасные аэродромы в Челябинск и Пермь. На вылет задерживаются восемь самолетов. «Туман постепенно рассеивается, в ближайшие часы планируется восстановить прием и отправку самолетов в обычном режиме», – уточнили в пресс-службе.

По данным онлайн-табло, на запасные аэродромы ушли рейсы, в том числе из Москвы, Еревана, Антальи (Турция), Санкт-Петербурга.

Из Челябинска и Перми самолеты уже возвращаются в Екатеринбург с пассажирами на борту. Из-за позднего прибытия в Кольцово задерживаются обратные рейсы авиакомпаний.