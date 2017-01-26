Из Челябинского театра оперы и балета уволилась лучшая солистка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Лучшая солистка челябинской оперы уезжает в уральскую столицу – с 1 февраля Анастасия Лепешинская будет работать в штате Екатеринбургского театра оперы и балета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на артистку.

В Челябинске певица отработала четыре года, спев при этом практически весь репертуар. Главная причина ухода, по ее словам, отсутствие возможности карьерного роста.

«Чтобы расти и развиваться, необходим новый поток творческих мыслей, идей. Все это есть в екатеринбургском театре: интересные, креативные постановки, возможность работать с разными дирижерами, режиссерами, у которых свои методы работы», – пояснила свой отъезд Анастасия Лепешинская.

Впрочем, певица не отказывается от сотрудничества с челябинским театром, где у нее сегодня сразу несколько главных партий. «Это будет зависеть от руководства театра. Пока никаких предложений я еще не получала», – уточнила певица.

В оперном театре Челябинска подтвердили, что расставание прошло на «дружеской ноте», что не помешало руководству театра «не заметить» заслуги Лепешинской при распределении попечительского гранта – в списках лучших артистов театра ее имя не значится.

К слову, это уже далеко не первый случай ухода из челябинского театра ведущих солистов: за последнее время из театра ушли бас Станислав Трофимов (исполнявший партию Сусанина на премьере перед княгиней Романовой), ведущий танцовщик Ясуоми Акимото, теперь сцену покинуло лучшее меццо-сопрано.