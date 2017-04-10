Ирина Шейк родила Брэдли Куперу первенца

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Супермодель из Еманжелинска (Челябинская область) Ирина Шейк (Шайхлисламова) впервые стала мамой – ребенок появился на свет две недели назад, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации журнала People, 31-летняя Ирина Шейк и 42-летний актер Брэдли Купер впервые стали родителями.

Пол и имя ребенка пока неизвестны, однако ряд таблоидов утверждает, что это мальчик.

Брэдли Купер – американский актер, четырехкратный номинант на премию «Оскар» за роли в фильмах «Мой парень – псих», «Афера по-американски», «Снайпер» и как один из продюсеров последнего в категории «Лучший фильм».