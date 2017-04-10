Пн, 10.04.2017, 14:42 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 10 апреля 2017 года, 13:28

Ирина Шейк родила Брэдли Куперу первенца


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Супермодель из Еманжелинска (Челябинская область) Ирина Шейк (Шайхлисламова) впервые стала мамой – ребенок появился на свет две недели назад, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации журнала People, 31-летняя Ирина Шейк и 42-летний актер Брэдли Купер впервые стали родителями.

Пол и имя ребенка пока неизвестны, однако ряд таблоидов утверждает, что это мальчик.

Брэдли Купер – американский актер, четырехкратный номинант на премию «Оскар» за роли в фильмах «Мой парень – псих», «Афера по-американски», «Снайпер» и как один из продюсеров последнего в категории «Лучший фильм».

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: ирина шейк, новости челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 611
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:35
Более 300 студентов ЮУрГУ устроят «космический» флешмоб
сегодня, 14:21
На Урале отлили ажурные пасхальные яйца из… чугуна
сегодня, 14:10
ВНИМАНИЕ. В Челябинске объявлено об ухудшении качества воздуха 10-11 апреля
сегодня, 14:05
Фекальный ручей длиной 200 метров топит поселок в Челябинской области
сегодня, 13:46
Мэрия: вырубка 71 дерева в сквере Челябинска абсолютно законна
сегодня, 13:40
Почти 600 граммов «соли» изъяли у наркомана в Троицке
сегодня, 13:35
Суд выпустил из СИЗО главу Баландинского поселения
сегодня, 12:35
Более 30 территорий Южного Урала примут шествие «Бессмертного полка»
сегодня, 11:45
НУЖНА ПОМОЩЬ. Полиция Челябинска ищет маршрутчика, из машины которого выпала 15-летняя девочка
сегодня, 11:40
Власти Челябинска не разрешили строить парковку на месте здания XIX века
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как Вы приумножаете свои деньги?

Подписка на новости
Прислать новость