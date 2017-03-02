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Агентство новостей Доступ 1 2 марта 2017 года, 13:40

ПРЕЦЕДЕНТ. Инженер-электрик из Магнитогорска намерен пробежать 2,6 тыс. км до Берлина


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Инженер-электрик из Магнитогорска (Челябинская область) намерен пробежать 2,6 тыс. километров от Волгограда до Берлина – «победный» марафон займет 52 дня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Кирилл Фронюк – 29-летний инженер-электроник, работник ООО «ОСК», занимается бегом уже на протяжении 10 лет. За его плечами немало спортивных достижений как в беге, так и в альпинизме. Он неоднократно пробегал дистанцию от Магнитогорска до Челябинска и обратно, бегал от дома до Соль-Илецка (Оренбургская область), а в минувшем году совершил беспримерный марафонский забег от Магнитогорска до Волгограда. Он посвятил свою акцию 71-й годовщине Великой Победы и объединил таким образом города, связанные триптихом монументов «Меч Победы», первая часть которого – монумент «Тыл – Фронту» – находится в Магнитогорске, вторая – «Родина-Мать зовет!» – в Волгограде, третья – «Воин-освободитель» – в Трептов-парке Берлина.

Дистанцию почти 1 600 км Кирилл преодолел за 33 дня. Финишировав 6 мая в городе-герое Волгограде, он посетил места боевой славы и возложил цветы на Мамаевом кургане.

В нынешнем году марафонец продолжит объединять города, связанные с «Мечом Победы». Сегодня он выезжает из Магнитогорска на поезде в Волгоград, чтобы 4 марта взять курс на Берлин. Спортсмену предстоит преодолеть 2 600 километров и пробежать по территории России, Белоруссии, Польши и Германии.

Кирилл планирует пробегать, в среднем, по 50 километров в день и преодолеть свой маршрут за 52 дня, достигнув монумента «Воину-освободителю» в начале мая. В отличие от прошлого года, Кирилл решил максимально облегчить свое снаряжение и оставить дома палатку и спальный мешок, а на ночлег останавливаться в мотелях и у людей, неравнодушных к его акции. Домой спортсмен планирует вернуться на самолете.

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Теги: туризм, спорт, забег, день победы, путешествия, новости магнитогорска, память, марафон, берлин
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