Инвалид по зрению устроил ДТП с потерпевшими в Златоусте

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Златоусте (Челябинская область) суд отобрал водительские права у мужчины, устроившего ДТП с погибшим и пострадавшим, – водитель оказался инвалидом по зрению и последние четыре года садился за руль незаконно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Местный житель 1955 года рождения стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один пострадавший скончался на месте, другой был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

«В ходе проверки, проведенной прокуратурой по ходатайству следственных органов, установлено, что мужчина с 2013 года является инвалидом 3 группы по зрению, причем имеющееся у него заболевание является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами», – говорится в сообщении надзорного ведомства.



Прокурор Златоуста обратился в суд с требованием прекратить право на управление транспортными средствами гражданином – у него было водительское удостоверение категорий В, С, D, Е. Требование удовлетворено.