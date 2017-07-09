Интерпол депортировал из Малайзии сына бывшего вице-мэра Магнитогорска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Россию из Малайзии депортирован сын бывшего вице-мэра Магнитогорска (Челябинская область) Виталия Сидоренко, тоже Виталий – мужчина обвиняется в посредничестве в передаче взятки, однако Сидоренко-старший свое наказание уже отбыл, младшего же пришлось объявлять в международный розыск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Представители компетентных органов Малайзии передали сотрудникам российского Бюро Интерпола Сидоренко Виталия 1979 года рождения, обвиняемого в пособничестве в получении взятки», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, в августе 2008 года была выявлена группа лиц, занимающаяся преступной деятельностью в интересах заместителя главы города Магнитогорска по имуществу и правовым вопросам – председателя городской земельной комиссии (Сидоренко-старшего). Судом установлено, что Сидоренко, а также председатель городского комитета по управлению муниципальным имуществом Алексей Дюльдин совместно с местным предпринимателем Алексеем Савинковым получили 2,7 млн рублей за предоставление коммерческому предприятию земельного участка площадью 1 121 кв.м. в Магнитогорске под строительство гостиницы. При этом оговоренная сумма взятки составляла 4,95 млн рублей. В октябре 2007 года Дюльдин получил 50 тыс. рублей за помощь ЗАО «Авторитет» по оформлению права собственности на землю. Также при пособничестве Савинкова за предоставление земельного участка в Магнитогорске под строительство офисно-торгового центра Сидоренко хотел получить в свою собственность от его хозяев два этажа этого здания стоимостью 10 млн рублей.

По факту мошеннических действий было возбуждено уголовное дело, трое фигурантов – осуждены, а Сидоренко-младший был объявлен в международный розыск на основании запроса ГУ МВД России по Челябинской области в марте 2013 года.

В июле 2017 года в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России обвиняемого доставили в Москву.