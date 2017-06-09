Интерес к ЮУрГУ проявили 100 университетов со всего мира

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) в составе делегации участников Проекта 5-100 принял участие в глобальной международной образовательной выставке NAFSA в Лос-Анжелесе – в рамках масштабного научного мероприятие интерес к южноуральскому вузу проявили 100 университетов со всего мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

NAFSA (National Association for Foreign Student Affairs) – это крупнейшая на планете некоммерческая ассоциация, курирующая вопросы международного образования и обмена. NAFSA основана в 1948 году в качестве Национальной ассоциации консультантов для студенчества. Сегодня в ее состав входит более 10 тыс. государственных и общественных организаций, фондов, исследовательских центров, международных и национальных корпораций из США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Китая, Японии, Кореи, Португалии, Испании, Бразилии, Турции, Польши, Франции, Германии (всего более 150 стран-участниц). Главная цель NAFSA – интернационализация высшего образования во всем мире.

В 2017 году в крупнейшей мировой образовательной выставке приняли участие 15 вузов – участников Проекта 5-100. Участники проекта представили российскую высшую школу на общенациональном стенде в формате Study in Russia. На NAFSA 2017 Conference&Expo российскую делегацию возглавила заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова.

ЮУрГУ на выставке представила начальник управления международного сотрудничества Ксения Яковец. «Главная цель участия ЮУрГУ в выставке подобного масштаба – интернационализация на международной арене, привлечение новых вузов-партнеров, расширение географии рынков для рекрутинга иностранных студентов. В NAFSA ЮУрГУ участвует уже во второй раз. В 2017 году перспективами партнерства с нашим университетом заинтересовались вузы Индии, Турции, США, Японии, Китая. Наиболее часто звучали вопросы, связанные с обучением иностранных студентов в ЮУрГУ. Потенциальные партнеры интересовались возможностью открытия программ обмена студентами и двойных дипломов. С представителями западных вузов мы обсудили возможность налаживания научных связей и партнерств. Особый интерес посетителей выставки вызвали программы Высшей медико-биологической школы, Высшей школы электроники и компьютерных наук, а также одно из ключевых направлений развития ЮУрГУ – компьютерный инжиниринг. Некоторые университеты выразили желание пригласить преподавателей ЮУрГУ для чтения различных курсов», – рассказывает Ксения Яковец.

В целом, по итогам визита можно отметить заинтересованность международного образовательного сообщества в сотрудничестве с ЮУрГУ. Интерес к южноуральскому вузу проявили более 100 университетов.

По итогам выставки определили новые формы эффективного взаимодействия с рекрутинговыми агентствами и вузами из Чили, Перу, Венесуэлы, Бразилии. Это открывает для ЮУрГУ университета новые возможности сотрудничества по такому перспективному направлению как Латинская Америка. Особый интерес делегации вызывали такие международные практики вузов, как travel-сопровождение студентов, их медицинское сопровождение и многое другое.