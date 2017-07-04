Вт, 04.07.2017, 13:45 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 4 июля 2017 года, 12:22

Инстаграмщицу из Магнитогорска осудят за аферу с модными вещами из США


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) предстанет перед судом за мошенничество при помощи соцсети Instagram, где размещала фото с модными вещами из США, которые обещала прислать покупателям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступления совершались с августа по октябрь 2016 года. Женщина создала аккаунт в соцсети, где указала, что занимается продажей оригинальных брендовых вещей из США, и разместила каталог фотографий, скопированный из сети. Реальной возможности предоставить товар покупателю она не имела.

«Реализуя преступный умысел, аферистка похитила деньги пяти граждан, желавших приобрести вещи. Люди перечисляли средства на счет мошенницы, а покупок не получили. Ущерб составил 115 тыс. рублей», – рассказали в прокуратуре Ленинского района Магнитогорска.

Материалами для возбуждения дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) послужили заявления потерпевших. В ходе расследования имущественный ущерб покупателям возмещен в полном объеме. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: мошенничество, новости магнитогорска, инстаграм
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 605
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 13:25
Осужден пенсионер, устроивший взрыв газа в жилом доме в Южноуральске
сегодня, 12:28
На Кировке вырастет гигантская полуметровая ромашка
сегодня, 12:18
Программа лояльности «Дом.ru Клуб» получила национальную премию
сегодня, 12:10
Активисты требуют выгнать из Магнитогорска зоопарк, где катают на вымирающих черепахах
сегодня, 11:59
ВНИМАНИЕ. Опрессовка в Челябинске: 4 июля стартовал пятый этап
сегодня, 11:50
Детей от 7 лет разрешили перевозить на заднем сиденье без автокресла
сегодня, 11:42
Несельбельды и Спартак: в южноуральском ЗАГСе рассказали, как называли детей в июне 2017 года
сегодня, 11:04
ВАЖНО. Россияне с долгом до 30 тыс. рублей смогут поехать за границу
сегодня, 10:50
Челябинец, 23 года сидевший за изнасилования, снова пытался взыскать с дочери алименты
сегодня, 10:21
Тело последнего утонувшего найдено под Чесмой; названа предварительная причина трагедии
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Приобретаете ли Вы страховку от укуса клеща?

  • Да
    25%
  • Нет
    34%
  • У меня прививка
    19%
  • Пользуюсь репеллентами
    16%
  • Меня паразиты не любят
    6%

Всего проголосовало: 748

Подписка на новости
Прислать новость