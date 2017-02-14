Инопланетное вторжение в Челябинск снято в клипе местных музыкантов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские музыканты сняли клип, в котором на город нападают инопланетяне, – местные жители вступают с захватчиками в борьбу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинская метал группа The Polygon выложила в сеть ролик на композицию Futuristic Landscape, где на столицу Южного Урала нападают пришельцы. По мнению музыкантов, война с инопланетянами как нельзя лучше подошла под тему тяжелого рока, где «не место цветочкам и котикам». На видео вражеские дроны пролетают мимо Челябинск Сити, колеса обозрения и несутся к жилым кварталам. Со слов создателей ролика, графика намеренно стилизована под 80-е годы, отсылая зрителя ко временам Терминатора.

«Что им нужно в Челябинске? Откуда же нам знать? Пришельцы не пишут записок перед вторжением. Вы только представьте себе такую картину. Однажды утром или вечером прилетят, и что делать, непонятно! Эта ситуация постоянно описывается в кино, но в реальности мы к ней можем быть не готовы. Каждый волен находить в этой композиции свое», – рассказывает основатель группы Петр Серебровский.

Он также добавил, что сначала местом съемок хотели сделать Карабаш, однако зимой отвалы выглядели не так колоритно. Петр подчеркнул, что никаких коммерческих и политических происков в данном видео искать не стоит. Челябинск выбрали, так как он ближе и роднее.

Напомним, 15 февраля 2013 года над Челябинском взорвался метеорит. В среду горожане будут отмечать четвертую годовщину этого события.

Ольга Плеханова