Вт, 14.02.2017, 09:10 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 14 февраля 2017 года, 08:55

Инопланетное вторжение в Челябинск снято в клипе местных музыкантов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские музыканты сняли клип, в котором на город нападают инопланетяне, – местные жители вступают с захватчиками в борьбу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинская метал группа The Polygon выложила в сеть ролик на композицию Futuristic Landscape, где на столицу Южного Урала нападают пришельцы. По мнению музыкантов, война с инопланетянами как нельзя лучше подошла под тему тяжелого рока, где «не место цветочкам и котикам». На видео вражеские дроны пролетают мимо Челябинск Сити, колеса обозрения и несутся к жилым кварталам. Со слов создателей ролика, графика намеренно стилизована под 80-е годы, отсылая зрителя ко временам Терминатора.

«Что им нужно в Челябинске? Откуда же нам знать? Пришельцы не пишут записок перед вторжением. Вы только представьте себе такую картину. Однажды утром или вечером прилетят, и что делать, непонятно! Эта ситуация постоянно описывается в кино, но в реальности мы к ней можем быть не готовы. Каждый волен находить в этой композиции свое», – рассказывает основатель группы Петр Серебровский.

Он также добавил, что сначала местом съемок хотели сделать Карабаш, однако зимой отвалы выглядели не так колоритно. Петр подчеркнул, что никаких коммерческих и политических происков в данном видео искать не стоит. Челябинск выбрали, так как он ближе и роднее.

Напомним, 15 февраля 2013 года над Челябинском взорвался метеорит. В среду горожане будут отмечать четвертую годовщину этого события.

Ольга Плеханова

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: метеорит челябинск, новости челябинска, космос, рок-музыка, инопланетное вторжение
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 539
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 08:45
В Челябинске заметно подорожали мука и свинина
вчера, 17:28
Музыка для влюбленных: 14 февраля на челябинском вокзале будет звучать аргентинское танго
вчера, 17:25
Четыре девушки госпитализированы после массовой аварии с маршрутками и иномарками на ЮУрГУ
вчера, 16:38
ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы не стать жертвой интернет-мошенничества
вчера, 16:18
«Полный артхаус» в Челябинске откроют Юрий Назаров и вдова Оболенского
вчера, 14:54
Челябинская спортсменка взяла серебро на Кубке мира по шорт-треку
вчера, 14:45
В Челябинске стартуют подготовительные курсы к «Тотальному диктанту»
вчера, 14:29
Открылось авиасообщение Челябинск – Сочи – Минеральные Воды
вчера, 13:39
Житель Южного Урала построил дом из 12 тыс. бутылок от шампанского
вчера, 13:25
Ростехнадзор озвучил причины взрыва на Ашинском метзаводе в декабре 2016
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость