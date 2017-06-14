Христенко посоветовал ЮУрГУ культивировать инженерное образование

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Южно-Уральском государственном университете состоялось III заседание Наблюдательного совета, члены которого во главе с председателем – президентом делового совета Евразийского экономического союза Виктором Христенко заслушали отчеты проректоров о результатах финансовой и хозяйственной деятельности вуза за 2016 год, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЮУрГУ.

Общим голосованием результаты работы университета были признаны успешными, а отчеты утверждены.

Отдельный блок программы в этом году был посвящен стратегии развития университета на ближайшие несколько лет.

«У ЮУрГУ есть огромный потенциал, и это очевидно. Вузу не нужно пытаться стать похожими на кого-то, а необходимо культивировать свои преимущества: качественное инженерное образование, востребованное на рынке и у потенциальных работодателей», – подчеркнул Виктор Христенко.

Он также высоко оценил работу коллектива вуза, подчеркнув, что ученые и сотрудники ЮУрГУ «чувствуют требования времени и понимают важность непрерывного развития».

Более подробно актуальные направления развития университета обсуждались на рабочей встрече с ректором Александром Шестаковым, а затем в рамках сессии стратегического планирования, которая завершила деловую программу совета.

В 2015 году Южно-Уральский государственный университет стал участником Проекта 5-100 по повышению конкурентоспособности ведущих российских вузов. С этого момента в университете начались структурные изменения, одним из которых стало создание Наблюдательного совета, в состав которого вошли представители госорганов и общественных организаций, признанные эксперты в различных областях – всего 11 человек.

Совет сформирован в университете в соответствии с действующим законодательством РФ, регулирующим статус подобных организаций, и уставом вуза. Именно члены совета будут решать ключевые задачи функционирования и развития ЮУрГУ. Соответствующий приказ об этом подписала министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Наблюдательный совет университета – это выборный представительный орган стратегического управления вузом. В его компетенцию входит рассмотрение предложений учредителя или ректора о внесении поправок в устав, о структурных изменениях. Кроме того, совет решает значимые для университета имущественные и финансовые вопросы.

Фото пресс-службы ЮУрГУ