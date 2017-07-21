Хлеб «Антистресс», изобретенный в ЮУрГУ, готовят к выходу на рынок

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Кафедра пищевых и биотехнологий ЮУрГУ, на которой был разработан новый сорт «здорового» хлеба «Антистресс», ищет пути для вывода своего изобретения на российский продуктовый рынок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Под стрессом в данном случае понимается не нервное перенапряжение, говорят разработчики. Речь идет о так называемом оксидативном стрессе. Это такое состояние, при котором серьезно нарушается обмен веществ, в организме человека копятся так называемые повреждающие агенты, которые поражают клетки и приводят к патологиям разной степени тяжести.

Каждый южноуралец съел в 2016 году, в среднем, 40 кг хлеба и булочек

«Основной компонент, использованный в ходе нашей разработки, это фукоидан, полисахарид бурых водорослей. Он обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. Что особенно ценно, фукоидан способен даже вызывать апоптоз раковых клеток. То есть риск развития онкологии при регулярном употреблении такого хлеба сведется к минимуму», – рассказала аспирант кафедры пищевых и биотехнологий Анастасия Паймуллина.

Продуктовое изобретение полностью «доведено до ума». Сейчас разработчики заканчивают оценку его качества и безопасности, а также оформляют патент на интеллектуальную собственность и ищут инвестора.

Фото пресс-службы ЮУрГУ