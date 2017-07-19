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Агентство новостей Доступ 1 19 июля 2017 года, 16:41

ХК «Трактор» опубликовал билетную программу на сезон 2017/2018


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» опубликовал билетную программу на сезон 2017/2018 годов – купить абонементы на посещение матчей можно будет уже 4 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Старт продажи сезонных, наборных, семейных абонементов и билетов на первый домашний матч сезона "Трактор" vs "Автомобилист" состоится 4 августа, в 18.00, на площадке фестиваля Traktor Open. В период с 4 по 13 августа владельцы абонементов сезона 2016/2017 смогут забронировать места для выкупа на грядущий сезон, также продолжится продажа абонементов на свободные места. А с 14 по 23 августа в свободную продажу поступят абонементы на любые места арены имени Валерия Белоусова», – говорится в сообщении клуба.

Старт продаж билетов на первую домашнюю серию и все матчи категории «стандарт» запланирован на 25 августа.

Стоимость билетов составит от 300 до 850 рублей на матчи категории «стандарт», от 400 до 950 рублей – на встречи категории «топ». Ценник на сезонные абонементы разнится от 8,2 тыс. до 21,3 тыс. рублей в зависимости от места. Все цены – здесь.

Категория «топ»: СКА, «Динамо» Москва, ЦСКА, «Авангард», «Барыс», «Автомобилист», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Куньлунь Ред Стар», «Металлург» Магнитогорск.

Категория «стандарт»: «Спартак», «Адмирал», «Амур», «Сочи», «Нефтехимик», «Витязь», «Йокерит», «Слован», «Динамо» Рига, «Лада», «Северсталь», «Торпедо», «Сибирь», «Динамо» Минск, «Югра».

Как и в прошлые годы, хоккейный клуб предусмотрел льготы и скидки для некоторых категорий болельщиков. Так, бесплатное посещение матчей обещают членам Совета ветеранов хоккея, лицам с ограниченными возможностями здоровья (на специально оборудованной трибуне) и детям до четырех лет (с родителями, без места, при предъявлении свидетельства о рождении на входе в арену).

Пенсионеры и дети до 12 лет смогут насладиться хоккеем с 50-процентной, школьники с 13 лет и студенты – с 15-процентной скидкой. Обязательны подтверждающие документы.

Добавим, билетная программа на матч 27 декабря против «Локомотива», приуроченный к 70-летию «Трактора», будет объявлена дополнительно.

АБОНЕМЕНТЫ

1. Сезонный абонемент (28 матчей регулярного чемпионата) предусматривает:

- скидку 15% при 100% оплате абонемента;
- приоритетное право на выкуп билетов на матчи плей-офф;
- бронирование места на сезон 2018/2019;
- для владельцев «золотых» абонементов на секторах D2, D3, B3, B4 – выделенный вход;
- эксклюзивный подарок (количество подарков ограничено);
- возможность оплатить абонемент в рассрочку (3 платежа до 20 ноября 2017 года).

2. Наборный абонемент (состав абонемента формируется болельщиком самостоятельно, не менее 10 матчей регулярного чемпионата):

- приоритетное право на выкуп билетов на матчи плей-офф;
- бронирование места на сезон 2018/2019;
- возможность оплатить абонемент в рассрочку (3 платежа до 20 ноября 2017 года).

3. Семейный абонемент (при 100% оплате абонемента на взрослого):

- 15% скидка на абонемент взрослого на любое место;
- 30% скидка на абонемент для подростка (от 13 до 18 лет) на любое место;
- 50% скидка на абонемент для ребенка (до 12 лет) на любое место.

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Теги: хк трактор, хоккей, билеты
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