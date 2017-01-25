Губернатор поручил очистить от парковок оперный театр в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил полностью убрать парковки от Театра оперы и балета имени Глинки и создать там «зону культуры», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня на заседании правительства региона губернатор Борис Дубровский обратил внимание подчиненных на проблему парковок около оперного. «Я часто там езжу, и меня раздражает, что вдоль театра, вокруг всех этих проездов стоят машины. Предлагаю убрать разрешение на организацию временных парковок и сделать там зону культуры. Уверен, что мы можем себе позволить отсутствие парковок вдоль проезда к центральному входу в театр – сейчас там безобразие», – заявил Дубровский.

Как рассказал губернатор, его внимание на эту проблему обратил высокопоставленный гость города, которому театр очень понравился. Дубровский потребовал ликвидировать у главного входа в театр стихийные и плановые парковки.

«Это команда – не обсуждение. У этого здания должен быть вид, который вызывает трепет и уважение», – заявил губернатор.

В связи с этим должны быть внесены изменения в постановление об утверждении границ зон охраны Челябинского государственного академического театра оперы и балеты имени М.И. Глинки.