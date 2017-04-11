Губернатор Дубровский поддержал законопроект Барышева в защиту застройщиков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на встрече с депутатом Госдумы Андреем Барышевым поддержал законопроект парламентария, защищающий права и интересы добросовестных застройщиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает пресс-служба, глава региона провел сегодня рабочую встречу с парламентарием.

«Согласно документу, каждый из регионов самостоятельно устанавливает предельный срок окончания строительства объекта, учитывая сезонные условия, климат, особенности муниципалитета, экономическую ситуацию. Если заканчивается договор аренды – сегодня он ограничен тремя годами, застройщикам трудно получить кредит, привлечь соинвестора. А это наносит колоссальный ущерб бизнесу, негативно влияет на инвестиционный климат», – отметил Андрей Барышев.

Новый закон позволит застройщикам сдавать жилье в сроки, а далее в процессе устранять недостатки, на которые указывают владельцы квартир. Сейчас застройщик не может сдать дом, если не все дольщики подписали акт приемки квартиры. Этим пользуются недобросовестные юристы и даже по причине небольших недоделок застройщики не могут сдать объект, уточнил депутат.

Губернатор поддержал идею Барышева, отметив, что для некоторых людей непринятие квартир стало формой заработка. «Этот законопроект важен, поскольку он защищает интересы добросовестных застройщиков и направлен на развитие строительной отрасли в целом», – прокомментировал Борис Дубровский.

Также депутат обсудил с губернатором законодательные инициативы, с которыми он планирует выступить. Они касаются ответственности ресурсоснабжающих организаций за установку и обслуживание приборов учета, требований к объектам долевого строительства, взаимоотношений между дольщиками и застройщиками.