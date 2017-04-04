Группа ММК направила более 110 млн рублей на ЗОЖ в 2016 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Группа ОАО «ММК» (Челябинская область) направила более 110 млн рублей на программу «Здоровый образ жизни» в 2016 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комбината.

«Здоровый образ жизни – важное условие полноценного развития человека, и в Группе ОАО «ММК» формирование ЗОЖ осуществляется через улучшение качества и обеспечение доступности медицинских, оздоровительных, культурных и спортивно-массовых услуг, с привлечением не только работников, но и членов их семей к занятиям спортом», – говорится в сообщении.

ОАО «ММК» поддерживает развитую инфраструктуру спортивных объектов, и в рамках программы ЗОЖ за 2016 год работники и члены их семей совершили около 60 тыс. посещений спортивно-оздоровительных объектов и спортивно-массовых мероприятий. Проведено 17 спортивных праздников подразделений с охватом 2 714 работников и членов их семей.

По программам зимней и летней спартакиад в соревнованиях ежегодно принимают участие свыше тысячи команд структурных подразделений комбината – в 2016 году в летней (10 видов состязаний) и зимней (7 видов состязаний) спартакиадах участвовало более 4 тыс. сотрудников.

На системной основе круглый год организуются выезды работников и членов их семей в горнолыжные центры и дома отдыха, организуются сплавы и посещение аквапарков, регулярно проводятся спортивные праздники. И в 2016 году работники и члены их семей почти 45 тыс. раз посетили аквапарк «Водопад чудес»; в выездах в ГЛЦ «Абзаково» и ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» участвовало 7 254, в сплавах по рекам – около 370 человек.

На спорт и реализацию программы «ЗОЖ», включая содержание спортклуба «Металлург-Магнитогорск», оборонной спортивно-технической организации и проведение спортивно-массовой работы Магнитогорским металлургическим комбинатом из всех источников направлено 97,8 млн; затраты по Группе ОАО «ММК» в 2016 году превысили 110 млн рублей.