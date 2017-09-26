18+ Грудь девочки-подростка довела пенсионера из Троицка до колонии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пожилой развратник на три года отправится в колонию за безудержное поведение в троицком парке (Челябинская область) – 60-летний мужчина приставал к девочке-подростку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено 19 мая 2017 года в парке культуры и отдыха имени Томина. Пожилой мужчина увидел ранее не знакомую ему 13-летнюю девочку и подкрался к ней сзади. Злоумышленник обхватил школьницу руками, схватил за грудь и высказал циничные фразы на сексуальную тему.

«Своими преступными действиями горожанин нарушил половую свободу и половую неприкосновенность несовершеннолетней, нарушил ее нормальное физическое и нравственное развитие, способствовал формированию у нее безнравственного и непристойного поведения и оказал развращающее влияние на потерпевшую», – рассказал заместитель прокурора Троицка Дмитрий Виноградов.

Суд признал 60-летнего троичанина виновным по части 2 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Приговором ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.