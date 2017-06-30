Гражданину Киргизии дали 17 лет «строгача» за контрабанду героина на Урал

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 30 июня 2017 года, Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Кыргызской Республики Ибрахимжана Мамажанова, который пытался привезти на Южный Урал контрабандой 16 килограммов героина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

В суде установлено, что в июне 2016 года Мамажанов приобрел на родине у неустановленного лица 16 кг наркотика, расфасованного в 52 полимерных свертка. Мужчина спрятал пакеты в мешках с грузом и отправил автомобилем транспортную компанию на территорию Свердловской области. Сам также вылетел в Екатеринбург, чтобы встретить «ценный груз».

Однако напичканный героином автомобиль, въехав на территорию Челябинской области, попал в руки пограничников и до места назначения не добрался. В результате осмотра наркотическое средство обнаружено и изъято.

Неудавшийся дилер признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотического средства в особо крупном размере), частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере). Суд назначил Мамажанову наказание в виде 17 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.