18+ Гости-разбойники, зарезавшие одинокого пенсионера под Ашой, предстанут перед судом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Ашинского района (Челябинская область) предстанут перед судом за кровавую расправу над пенсионером, который пустил их к себе в дом выпить, – один из злоумышленников отправится не в колонию, а в психбольницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Завершено расследование дела в отношении двух жителей Ашинского района, совершивших убийство, сопряженное с разбоем. Мужчины 31 и 33 лет приехали в поселок Новозаречный, чтобы раздобыть денег на спиртное. В одном из магазинов они встретились с местным жителем, который также зашел за алкоголем. Злоумышленники показались одинокому деду хорошими собутыльниками, и он пригласил их к себе в дом, чтобы разделить с ними выпивку.

«В ходе распития алкоголя у одного из гостей возник умысел на убийство пенсионера, второй его поддержал. Мужчины раздобыли ножи и причинили хозяину дома смертельные ранения. Затем они стали вытаскивать из дома все, что решили унести с собой: телевизор, светильники и даже столовые приборы. Денег у погибшего оказалось немного – чуть более тысячи рублей. Не успели разбойники покинуть место преступления, как их заметили соседи, которые задержали преступников и вызвали полицию», – рассказал руководитель СО по Аше СУ СКР по Челябинской области Андрей Меньшиков.

В ходе расследования обоим злоумышленникам была назначена психиатрическая экспертиза. По ее результатам один из налетчиков признан невменяемым, поэтому дело в отношении него выделили в отдельное производство. Психбольной избежит попадания в колонию, но его ждут принудительные меры медхарактера. Мужчинам предъявили обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц, сопряженное с разбоем) и пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Материалы дела переданы в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Ольга Плеханова