ВАЖНО. Госдума окончательно одобрила декриминализацию побоев в семье

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о переводе первого случая домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Документ вносит изменения в статью 116 УК РФ путем исключения «побоев в отношении близких лиц» из числа преступлений. Административная ответственность, предусмотренная за первичное совершение побоев, достаточно строгая: штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

Отметим, что побои – это насилие, которое не наносит здоровью существенного ущерба. Если пострадавший получил «кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности» – это уже причинение легкого вреда здоровью и более серьезная статья Уголовного кодекса.

В приказе Минздрава говорится, что если человек получил ссадины, гематомы, поверхностные раны, кровоподтеки, ушиб мягких тканей, это не должно расцениваться как причинение вреда здоровью.

При этом рецидивисты и те, кто нанес повреждения родственнику (более серьезные, чем синяки и ссадины), пойдут уже по уголовной статье, уточняет «Российская газета».