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Агентство новостей Доступ 1 22 сентября 2017 года, 09:31

ВНИМАНИЕ. Госавтоинспекция приглашает челябинок на конкурс «Автоледи-2017»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Управление ГИБДД по Челябинской области приглашает девушек с водительскими правами принять участие в конкурсе «Автоледи-2017», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды Госавтоинспекции.

Мероприятие начнется 30 сентября в 11 часов на автодроме по адресу: Харлова, 20. Количество участниц ограничено, поэтому девушек просят поторопиться и записаться на конкурс по телефону: 272-07-20.

Победительницы получат ценные призы и подарки. В день конкурса на общей площадке мероприятия будет проходить тест-драйв модельного ряда автомобилей Chery. Для пробной поездки необходимо иметь при себе водительское удостоверение.

Теги: автоледи, конкурс, гибдд челябинской области, вождение
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