ВНИМАНИЕ. Госавтоинспекция приглашает челябинок на конкурс «Автоледи-2017»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Управление ГИБДД по Челябинской области приглашает девушек с водительскими правами принять участие в конкурсе «Автоледи-2017», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды Госавтоинспекции.

Мероприятие начнется 30 сентября в 11 часов на автодроме по адресу: Харлова, 20. Количество участниц ограничено, поэтому девушек просят поторопиться и записаться на конкурс по телефону: 272-07-20.

Победительницы получат ценные призы и подарки. В день конкурса на общей площадке мероприятия будет проходить тест-драйв модельного ряда автомобилей Chery. Для пробной поездки необходимо иметь при себе водительское удостоверение.