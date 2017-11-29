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Агентство новостей Доступ 1 29 ноября 2017 года, 11:24

Горки в ледовых городках Челябинской области должны быть построены по ГОСТу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Горки в ледовых городках Челябинской области должны быть построены с учетом требований госстандарта – ГОСТ начал действовать в России с 1 марта 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ОПЧО.

В преддверии зимнего сезона челябинские общественники изучили требования безопасности устройств для развлечений. По словам председателя комиссии Палаты по общественному контролю Николая Дейнеко, «новый ГОСТ поможет существенно сократить риски для здоровья и безопасности, связанных с использованием зимних горок детьми и взрослыми». «Надеемся, в этом году местные администрации будут руководствоваться именно этим документом при заключении контракта на строительство ледовых городков с подрядчиками», – сказал он.

Так, установлен стандарт на размер ступеней – их высота должна быть не более 20 см, глубина – не менее 20 см, обязательное наличие перил высотой не менее 40 см и спускового желоба с краями, препятствующими вылету катающихся за его пределы, а также размещение перед горкой информации для посетителей, в которой будут указаны правила пользования, ограничения по возрасту и росту, рекомендации по безопасному спуску, разрешенный инвентарь, медицинские противопоказания и телефоны экстренных служб.

Добавим, новый ГОСТ коснется горок, которые возводятся официально по инициативе местных властей для организованного отдыха людей на центральных площадях, в парках и скверах.

Напомним, в Челябинске в настоящее время продолжается процесс по выбору подрядчика на строительство новогоднего городка. Начальная цена закупки, объявленной 13 ноября, составляет 7,8 млн рублей. Заявки на участие подали «НПА-Профиль-ПУ», ООО «Уральский лед» и ООО «Праздник».

Теги: ледовый городок, горки, общественная палата челябинской области, новости челябинска, гост
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