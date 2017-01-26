Горэкоцентр рассказал, как правильно утилизировать елки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Специалисты МУП «Горэкоцентр» рассказали челябинцам, как правильно утилизировать новогодние елки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Главное правило: отслужившие новогодние деревья нельзя складировать в маленькие контейнеры.

«Если выбрасывать елки в маленькие контейнеры, это приведет к их быстрому переполнению. Новогодние деревья следует выбрасывать в большие контейнеры, если они установлены, или просто оставлять на контейнерной площадке», – уточнили в Горэкоцентре.

Сбором елок занимаются бригады по ручной подборке мусора, осуществляющие ежедневный вывоз крупногабаритного мусора в Челябинске.

Кроме того, сотрудники МУП благодарят горожан, которые откликнулись на просьбу Горэкоцентра не оставлять машины около контейнерных площадок. Благодаря этому в новогодние каникулы мусор вывозился по графику, без срывов. Напомним, в праздники и выходные МУП «Горэкоцентр» традиционно работает в усиленном режиме, поскольку возрастает количество отходов.