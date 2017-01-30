Голландцы выиграли конкурс на лучшую архитектурную концепцию центра Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Победителем конкурса на лучшую архитетурно-градостротительную концепцию развития исторического центра Челябинска признан проект Dе Architekten Cie. International B.V. из Амстердама – коллектив разработчиков получил награду в размере 1,5 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Второе место и приз 1 млн 250 тыс. рублей достались ООО «АМ «Атриум» (Москва), третье место и премия 1 млн рублей – Сергею Савчуку из ArchitectURAL Studio «SW» (Челябинск). Остальные финалисты, не занявшие призовых мест, получили премии по 500 тыс. рублей.

Главной задачей конкурсантов было создать проект, сохраняющий уникальную историческую среду центральной части Челябинска.

«Все лауреаты претендовали на первое место. На итоговом заседании членов жюри разгорелись нешуточные споры. Хочу отметить, что челябинский проект, занявший третье место, получился самым реалистичным. Что касается первого места, все знали, что архитектура в Нидерландах – это материал на экспорт. Очень интересный подход в этом проекте, и если в течение пяти лет его реализуют, то Челябинск станет абсолютно новым городом. Самым красивым в России и мире», – прокомментировал решение жюри президент общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Николай Шумаков.

Теперь идеи концепций-победителей предложат инвесторам.

Напомним, сам конкурс стартовал в июле 2016 года по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Среди 30 конкурсантов были участники из различных городов, например, из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Амстердама. Наибольшее количество работ поступило от местных архитекторов. Во второй тур прошли только пять конкурсантов.

Фото пресс-службы мэрии Челябинска