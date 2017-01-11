ВНИМАНИЕ. Году экологии посвящается: южноуральских школьников приглашают написать письма о природе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Почта России, МГУ и Минприроды РФ объявили о новом конкурсе для школьников «Лучший урок письма», в котором могут принять участие и ребята из Челябинской области, – детям предлагают подумать над вопросом «Что я делаю, чтобы сохранить природу России», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФПС Челябинской области.

Вопросам охраны природы будет также посвящена номинация «У меня дома живет амурский тигр», которая ориентирована на учащихся средних и младших классов. Второй год подряд она проводится Почтой России при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

Детские послания в тексте и рисунках будут приниматься до 15 августа 2017 года.

Всего в XV Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» заявлено 11 номинаций, среди которых темы, посвященные Отечеству, защите Родины, дружбе народов, сохранению семейных ценностей. Есть и необычная, которая звучит так: «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог(-ла) бы ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал(-а), чтобы он справился с ее решением?». Эта тема заявлена Всемирным почтовым союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы по данной номинации должны быть направлены в оргкомитет не позднее 1 апреля 2017 года.