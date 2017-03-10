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Агентство новостей Доступ 1 10 марта 2017 года, 13:55

Главврача в Коркино отдали под суд за взятки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В суд направлено уголовное дело в отношении главного врача городской больницы № 1 Коркино (Челябинская область) Ростислава Велигоши – он обвиняется в получении взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, в 2013 году Велигоша, являясь тогда руководитедем горбольницы № 2 поселка Роза, заключил с частным охранным предприятием контракт, нарушив при этом федеральное законодательство. В обмен главврач получил от ЧОПа 65 тыс. рублей.

«В целях незаконного обогащения, нарушив федеральное законодательство, предусматривающее порядок заключения контрактов, Велигоша заключил с ЧОПом контракт на оказание больнице охранных услуг с целью получения ежемесячного вознаграждения в виде взятки», – сообщила официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

По ее словам, в ходе следствия был арестован автомобиль обвиняемого стоимостью 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Коркинский городской суд для рассмотрения по существу.

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Теги: коррупция, медицина челябинской области, новости коркино
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