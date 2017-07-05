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Агентство новостей Доступ 1 5 июля 2017 года, 16:15

Главврач военкомата, задержанный за взятки, останется в СИЗО


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Главный врач военкомата Челябинской области останется под стражей до 9 августа 2017 года – апелляционная инстанция сегодня, 5 июля, отказалась менять меру пресечения для Олега Максимова, подозреваемого во взяточничестве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, Максимов, который руководил военно-врачебной комиссией области около 20 лет, был задержан сотрудниками ФСБ в начале июня по подозрению в получении взяток в крупном размере. Решением Калининского районного суда 10 июня врач арестован.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда, постановление первой инстанции обжаловал адвокат обвиняемого, настаивавший на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. «Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Олега Максимова, оставил без изменения постановление суда первой инстанции, которым было удовлетворено ходатайство следователя военного следственного отдела СКР по Челябинскому гарнизону об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 9 августа 2017 года», – говорится в сообщении.

Напомним, органами предварительного следствия Максимов обвиняется по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

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Теги: призыв, военкомат, новости челябинской области, олег максимов
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