12+ Главное не забыть про мяч. Создатель русского футбола – о легальных драках и национальной идее

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Всем известны такие виды спорта, как футбол и бокс, а житель Челябинска Алексей Ткаченко смешал их, добавив немного регби и боев «стенка на стенку» и получил русский футбол. Игру, где команды фактически дерутся за обладание пятикилограммовым мячом по правилам бокса. О том, как легально и безопасно подраться, рассказал президент МОО «Ресурсный центр народных командных игр и русского футбола» Алексей Ткаченко.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

- Как появилось движение русского футбола в Челябинске?

- Русский футбол является моей идеей от задумки до воплощения. Идея появилась, когда я учился в Австралии. Там во мне взыграли патриотизм и тоска по Родине. Мы с однокурсниками делились своими национальными традициями, и я показал, как русские купаются в проруби и выходят на стеношные бои. После этого начал задумываться над возрождением нашей национальной идеи.

За основу игры взял бои «стенка на стенку» и начал думать, как их осовременить: сделать зрелищными, понятными, наделить игру целью. Многое позаимствовал из регби, американского и флорентийского футбола, а поле взяли из волейбола, потому что оно есть в каждой школе, да и с точки зрения массовости это очень удобно.

Смешать футбол именно с боксом решили, потому что он ближе всего к стеношным боям. Кроме того, в СССР жил тренер Константин Градополов, который придумал систему группового бокса. Именно она взята за основу в нашем спорте.

- Каковы главная цель игры и ее правила?

- Главная цель игры – занести мяч на территорию противника, в зачетную зону. Команда, которая занесет больше всего мячей, побеждает. За каждый мяч дается по одному очку. Обычно идет два периода по двадцать минут либо играем до семи побед, если не привязаны ко времени. Также есть штрафные очки за нарушение правил, за пять штрафов снимается одно результативное очко с команды. Количество игроков – пять на пять либо семь на семь. Мы экспериментировали и пробовали играть 21 на 21. С точки зрения веселья – хорошо, однако для зрелищности лучше брать команды поменьше, чтобы глаза не разбегались.

ГЛАВНОЕ – НЕ ЗАБЫТЬ ПРО МЯЧ

- Что самое главное в русском футболе?

- Главное не забывать про мяч. Очень часто команды новичков сильно вкладываются в драку и просто забывают, что нужно бороться за мяч. Как правило, на русский футбол приходят выплеснуть энергию, а когда участники после нескольких игр «навыплескиваются», то начинают думать. Главное – работать командой и разрабатывать тактику. Можно использовать разные построения для завоевания мяча, такие как «клин» или «черепаха».

- Что запрещено в русском футболе?

- Запрещено бить человека с мячом в руках – его можно валить с ног, толкать, однако если он упал, то обязан отпустить мяч. Запрещены борцовские приемы, нельзя бить локтем, головой, ногами, ниже пояса, по спине, по затылку, причем одного человека можно бить только в зоне видимости.

- Расскажите о вашей спортивной амуниции.

- Головы спортсменов защищены шлемами, используются боксерские перчатки – как самые травмобезопасные. Играть на хорошем покрытии можно босиком, на улице или в зале – в кроссовках.

- Насколько русский футбол травматичен?

- За все время существования русского футбола серьезных травм не было, не считая ушибов и ссадин. Также планируем ввести амуницию с воротниками для шеи. Это важно, потому что при ударе по голове мозжечок бьется о затылок. Есть идея применять защитный жилет для печени и почек.

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В РУССКИЙ ФУТБОЛ

- Почему Вам лично нравится заниматься русским футболом?

- Мне нравятся люди, которые занимаются этим спортом. Говорят, трус не играет в хоккей, а на самом деле трус не сыграет в русский футбол. Там конкретные ребята, на которых можно положиться. Новеньких ты всегда проверяешь в бою, а многие, вообще, становятся друзьями после драки. Кроме того, мне самому нравится играть. Когда надеваешь шлем, становишься на линию, ждешь свистка – в голове шумит, кровь бьет в ушах, волнуешься, раздается свисток, бежишь и все забываешь.

- Вы сами активно играете?

- В 16 лет у меня произошло отслоение сетчатки глаза, поэтому активно заниматься спортом мне противопоказано, однако первоначально я все равно очень активно участвовал в играх. Также я увлекаюсь плаванием, бегом, велосипедом, хоккеем. Родом я из Троицка и в детстве очень любил хоккей. Всегда в доме было много шайб и клюшек, и до восьми лет я занимался хоккеем, а однажды собрался и побежал на корт, а льда нет. В следующий раз его залили через шесть лет.

РУССКИЙ ФУТБОЛ – ЭТО СПОРТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПОНИЖЕННЫМ ЧУВСТВОМ САМОСОХРАНЕНИЯ

- Кому стоит заниматься русским футболом?

- Русский футбол – спорт для особой категории людей, для тех, у кого пониженный инстинкт самосохранения. Например, нас в прокуратуре попросили провести игру для трудных подростков, и ребятам очень понравилось. Каждую неделю мы проводим тренировки в изоляторе временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Также активно сотрудничали с детскими домами.

Русский футбол имеет хороший педагогический эффект. Например, в подростковых коллективах сильно видно расслоение на забитых и активных, а в русском футболе все в равном положении, потому что команде нужен каждый. Застенчивые дети проявляют себя и приобретают уважение.

- Какая главная задача у русского футбола?

- Самое главное – это возрождение национальных традиций. Кроме того, он позволяет человеку выплеснуть негативную энергию. Также это один из немногих легальных способов безопасно подраться и для этого вовсе не требуется, как в секции бокса, тренироваться полгода.

- Занимаются ли русским футболом в других регионах?

- Время от времени появляются секции, но активно никто не занимается. Мои товарищи проводят тренировки в Москве и Санкт-Петербурге, в области играют в Магнитогорске, Троицке, Златоусте, Миассе. На 2017 год мы решили заморозить проект, потому что игровой спорт требует хороших вливаний, а в условиях кризиса никто не хочется в это вкладываться.

- Какие модификации ждут русский футбол?

- Есть идея играть тремя пятерками, потому что ребята быстро выдыхаются, а также использовать скидывание спорного мяча в круг. Первое касание мяча в центре поля планируется сделать именно с ноги. Ребята периодически просят сделать пожестче. На тренировках мы иногда играем в «стенку на стенку» на вылет. Однако с точки зрения зрелищности это не то.

Беседовал Сергей Боровинских,

фото из группы «Русский футбол – это как бокс, только футбол» в социальной сети