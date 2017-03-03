Главбух детсада в Снежинске осуждена за присвоение 250 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Городской суд Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) признал главного бухгалтера детсада виновной в присвоении более 250 тыс. рублей – женщина на протяжении почти двух с половиной лет завышала себе зарплату, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Суд признал ее виновной по части 3 статьи 160 УК РФ и назначил год условно с аналогичным испытательным сроком с возложением обязанности не менять место жительства без уведомления спецоргана, два раза в месяц проходить там регистрацию», – сообщили в суде.

Как следует из приговора, главный бухгалтер детского сада комбинированного вида № 15 Снежинска с января 2014 по июль 2016 завышала себе заработную плату, после чего направляла расчетные листы в Управление Федерального казначейства по Челябинской области.

«За 2014 год она присвоила почти 46 тыс., 2015 – 51 тыс., за 2016 – 157 тыс., всего в общей сумме свыше 254 тыс. рублей. Таким образом, женщина, используя свое служебное положение, присвоила вверенные ей денежные средства в крупном размере», – отмечается в сообщении.

Подсудимая полностью признала себя виновной, раскаялась, добровольно возместила ущерб. Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что ранее в Снежинске за присвоение 1,8 млн рублей по аналогичной схеме была осуждена главбух детсада компенсирующего вида № 24. После выявления этого преступления внеплановые проверки прошли в 22 дошкольных учреждениях города.