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Агентство новостей Доступ 1 21 марта 2017 года, 10:17

Глава села в Кизильском районе попал под статью за присвоение казенных денег


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава Полоцкого сельского поселения (Кизильский район, Челябинская область) Олег Медведев попал под статью – он обвиняется в присвоении почти 100 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на и.о. прокурора района Алексея Глазкова.

«Следователем Правобережного межрайонного следственного отдела СУ СКР по Челябинской области установлено, что в ноябре 2015 года Олег Медведев на правах главы администрации села заключил фиктивный договор об оказании услуг на очистку от снега участка автодорог на общую сумму 99 тыс. с индивидуальным предпринимателем. И хотя услуги по очистке дорог на самом деле не оказывались, Медведев подписал акт приемки, перечислил ему деньги, большую часть которых – 97 тыс. – предприниматель вернул, но уже лично Медведеву», – говорится в сообщении.

По итогам проверки в марте 2017 года в отношении главы Полоцкого сельского поселения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения). Прокуратура Кизильского района признала данное процессуальное решение законным и обоснованным.

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Теги: мошенничество, хищение, присвоение, коррупция в челябинской области, глава поселения, новости кизильского района
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