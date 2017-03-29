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Агентство новостей Доступ 1 29 марта 2017 года, 08:09

Глава поселения получил «условку» за аферу с похоронами под Бредами


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава поселения осужден за хищение 8 тыс. рублей при помощи похорон одинокой пенсионерки в Брединском районе (Челябинская область) – чиновника признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено еще в сентябре 2015 года, когда главой Павловского поселения был Валерий Шнайдер. Являясь должностным лицом, чиновник распоряжался средствами администрации. Так, глава обратился к предпринимателю, чтобы тот оказал услуги по захоронению пожилой односельчанки, у которой не оказалось родственников. При этом чиновник потребовал, чтобы исполнитель завысил стоимость работ на 8 тыс. рублей, а после перечисления денег из бюджета на счет организации отдал их ему.

«Сотрудниками бухгалтерии администрации Павловского поселения по представленным вышеуказанным документам, заверенным подписями и оттисками печатей, перечислили на лицевой счет предпринимателя денежные средства. В октябре 2015 тот передал 8 тыс. рублей Шнайдеру, который распорядился ими по своему усмотрению. Свою вину он полностью признал, а ущерб полностью возместил. Гражданского иска по делу не заявлялось», – рассказал и.о. прокурора Брединского района Феликс Ионин.

Суд признал бывшего главу Павловского поселения виновным по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Ему назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на год.
 

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Теги: глава поселения, новости брединского района, похороны
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