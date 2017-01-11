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Агентство новостей Доступ 1 11 января 2017 года, 11:55

Глава МЧС дал указание подчиненным готовиться к Крещенским купаниям


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил региональным подразделениям и местным властям принять все меры для обеспечения безопасности людей в период Крещенских купаний, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Девятнадцатого января – Крещение. Попрошу все службы, НЦУКС и все территориальные органы МЧС дополнительно проработать вопросы безопасности зимнего купания», – сказал Пучков.

Он также поручил подготовить места для Крещенских купаний, выставить посты из сотрудников ГИМС, спасателей и полицейских. Кроме того, министр дал задание внепланово проверить ледовые переправы и места массового выхода людей на лед.

По информации начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, сильных морозов в центральной России не ожидается. «Начиная с 17 января на территории страны прогнозируется похолодание, но Крещенских морозов не будет», – сказал он.

Кроме того, Владимир Пучков отметил, что в старый Новый год, в ночь на 14 января, все оперативные службы, подразделения и аварийные бригады должны быть готовы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия.

Напомним, в Челябинске 19 января крещенские купели организовываются на озере Смолино, Шершневском водохранилище и на карьере Изумрудный в районе профилактория «Союз».

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