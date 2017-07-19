Где жить хорошо? Челябинск обогнал Магнитогорск и Миасс в борьбе за порядок и благоустройство

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области определили самые благоустроенные муниципалитеты по итогам конкурса за 2016 год – среди крупных городских округов с населением более 100 тыс. жителей лучшим стал Челябинск, на втором месте – Магнитогорск, на третьем – Миасс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

Южноуральск стал лидером среди городов с населением менее 100 тыс. жителей. Второе и третье места достались соответственно Сатке – лидеру прошлого сезона, и Еманжелинску.

Пласт – «золотой» город, который несколько лет подряд удерживает первенство по благоустройству среди городов с населением до 30 тыс. жителей. С большим отрывом от лидера, второе и третье места в конкурсе разделили Катав-Ивановск и Межевое.

Лучшими сельскими поселениями стали Увельское, Кизильское и Брединское, занявшие соответственно первое, второе и третье места в категории с населением более 5 тыс. жителей.

Критериями оценки стали санитарно-эпидемиологическое состояние, наличие муниципальных и других программ в сфере ЖКХ и благоустройства, а также их фактическое выполнение. Одним из важнейших индикативов стало наличие утвержденной программы улучшения экологического состояния муниципалитета. Такие программы приняты практически во всех городах области.

Также учитывался объем средств, направляемых на улучшение экологического состояние муниципалитета. В Челябинске этот показатель составляет почти 50 рублей на каждого жителя мегаполиса.

Еще один экологический критерий в сфере благоустройства – количество зеленых насаждений. Среди крупных городов самым «зеленым» оказался Магнитогорск, где на одного жителя приходится 7,4 квадратного метра зеленых насаждений.