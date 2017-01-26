ГИБДД перешла на усиленный режим работы из-за метелей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим несения службы из-за плохой погоды – на трассах региона отмечаются снегопады и низкая видимость, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Созданы условия для оперативного выезда экипажей на место оформления ДТП. Для предупреждения заторов из-за аварий и состояния проезжей части на дороги Челябинска выведены дополнительные экипажи ДПС. Данные меры позволяют минимизировать ситуации со скоплением автомобилей на основных транспортных магистралях областного центра.

Как отмечают в ГИБДД, несмотря на ухудшение погодных условий, в Челябинске ситуация с обеспечением безопасности дорожного движения остается стабильной. Роста ДТП не зарегистрировано.