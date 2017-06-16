Пт, 16.06.2017, 19:04 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 16 июня 2017 года, 17:59

СКАНДАЛ. «Фронтовики» выявили нелегальный захват земель в поселке Тарасовка


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области активисты регионального отделения ОНФ выявили «серую» схему захвата земель – в поселке Тарасовка люди остались без законно приобретенных территорий, которые неожиданно оказались в собственности бывшего вице-губернатора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения «Общероссийского народного фронта».

Жители поселка Тарасовка начали приобретать земли у муниципалитета в 2016 году. Однако сразу после аукционов на данных участках появились три будки, которые стали поводом для судебных разбирательств. Истец, бывший вице-губернатор Челябинской области Сергей Буйновский, утверждал, что данные участки принадлежат ему и на них началось строительство молодежного лагеря на 1,4 тыс. человек.

Суд постановил аннулировать заключенные договоры купли-продажи и признать право собственности экс-чиновника на 30 гектаров земли.  Основанием для этого стало наличие на данной территории строений. 

«Невооруженным взглядом видно, что это некапитальные строения, ни о каком детском лагере здесь речи не идет. Мы думаем, что суд просто был введен в заблуждение. Кроме этого, из материалов дела следует, что суд принял в качестве аргумента эскизный проект лагеря. Причем нет никаких сведений о том, кто и каким образом этот проект утверждал», – рассказал координатор группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Регионального отделения ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Активисты ОНФ написали по данному факту обращение в Генеральную прокуратуру РФ.

Сергей Буйновский работал заместителем по юридическим вопросам бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. До этого трудился консультантом по правовым вопросам в администрации Челябинска. Был одним из фигурантов (но не обвиняемым) дела о клевете в адрес экс-главы Челябинского областного суда Федора Вяткина.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: земля, захват, новости челябинска, онф, народный фронт
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 608
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 18:10
Бэби-бум в Челябинском зоопарке. На свет появилось сразу пять детенышей
сегодня, 18:02
Челябинцам скормят 1 тыс. порций окрошки на кулинарном фестивале
сегодня, 17:58
Мемориал Масленникова открылся традиционным забегом в Челябинске
сегодня, 17:49
ВАЖНО. Ограничения и изменения движения транспорта в Челябинске
сегодня, 16:54
Глава села, подарившая сыну муниципальную землю, отстранена от должности
сегодня, 16:37
Решение о проведении саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске еще не принято
сегодня, 16:26
Челябинца осудят за групповое убийство бизнесмена в Казахстане
сегодня, 16:07
В 4 городах продлен режим «черного неба»
сегодня, 16:02
Южноуральские кикбоксеры поддержат Сергея Ковалева перед боем-реваншем с Андре Уордом
сегодня, 15:46
Четырехлетнюю девочку достали со дна 1,5-метрового бассейна в Челябинске
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость