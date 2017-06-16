СКАНДАЛ. «Фронтовики» выявили нелегальный захват земель в поселке Тарасовка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области активисты регионального отделения ОНФ выявили «серую» схему захвата земель – в поселке Тарасовка люди остались без законно приобретенных территорий, которые неожиданно оказались в собственности бывшего вице-губернатора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения «Общероссийского народного фронта».

Жители поселка Тарасовка начали приобретать земли у муниципалитета в 2016 году. Однако сразу после аукционов на данных участках появились три будки, которые стали поводом для судебных разбирательств. Истец, бывший вице-губернатор Челябинской области Сергей Буйновский, утверждал, что данные участки принадлежат ему и на них началось строительство молодежного лагеря на 1,4 тыс. человек.

Суд постановил аннулировать заключенные договоры купли-продажи и признать право собственности экс-чиновника на 30 гектаров земли. Основанием для этого стало наличие на данной территории строений.

«Невооруженным взглядом видно, что это некапитальные строения, ни о каком детском лагере здесь речи не идет. Мы думаем, что суд просто был введен в заблуждение. Кроме этого, из материалов дела следует, что суд принял в качестве аргумента эскизный проект лагеря. Причем нет никаких сведений о том, кто и каким образом этот проект утверждал», – рассказал координатор группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Регионального отделения ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Активисты ОНФ написали по данному факту обращение в Генеральную прокуратуру РФ.

Сергей Буйновский работал заместителем по юридическим вопросам бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. До этого трудился консультантом по правовым вопросам в администрации Челябинска. Был одним из фигурантов (но не обвиняемым) дела о клевете в адрес экс-главы Челябинского областного суда Федора Вяткина.