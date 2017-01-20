«Фронтовики» выявили брак при ремонте 13 участков теплосетей в Карабаше

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Активисты Общероссийского народного фронта выявили нарушения при реализации госконтракта по ремонту изоляции сетей теплоснабжения в Карабаше – все 13 объектов не соответствуют заявленной конкурсной документации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ноябре 2016 года администрация Карабаша объявила аукцион на ремонт изоляции сетей теплоснабжения и водоснабжения. Начальная цена контракта составила 2 млн рублей, а по итогам торгов из четырех участников победителем признали подрядчика, предложившего самую низкую цену – чуть более 1 млн рублей (падение 47,4%).

По условиям муниципального контракта исполнитель был обязан за четыре дня сделать теплоизоляцию участков инженерных коммуникаций по 13-ти адресам, где трубы проложены по земле.

«Эксперты пришли к выводу, что выполнить условия контракта может только меценат, потому что по факту стоимость работ должна значительно превысить 1 млн рублей. Соответственно, возник риск несоблюдения объема работ, снижения качества или нарушения сроков. Мы решили на практике проверить трубы в Карабаше», – рассказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Яков Каретный.

На месте выяснилось, что материалы, заявленные в конкурсной документации, не использованы либо применены не в полном объеме – не была проведена огрунтовка металлических поверхностей, нет выравнивающего слоя рубероида и упругой оболочки, стрип-лента применяется фрагментарно. На ряде объектов не полностью отремонтировали теплоизоляцию.

«Выявленные нарушения говорят об ухудшении эксплуатационных возможностей и снижении срока службы теплоизоляции. Недавно отремонтированные трубы уже дополнительно утеплены старыми коврами и шубами. Кроме того, обнаружена протечка одной из труб. Из конкурсной документации мы знаем, что все 13 объектов должны были сдать до 13 декабря 2016 года. Однако до сих пор заказчик не разместил отчет о приемке работ в Единой информационной системе, что является нарушением», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Антон Неверов.

Активисты намерены обратить внимание администрации Карабаша на сомнительное качество работ и направить обращение в контрольно-надзорные органы.

Фото пресс-службы ОНФ