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Агентство новостей Доступ 1 11 июля 2017 года, 14:17

Французская писательница снимет документальный сериал «Урал, mon amour»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Французская писательница и журналистка Астрид Вендландт, автор книг «На краю света. Невероятные приключения французской журналистки» и «Урал в сердце. От степей до сибирской тайги», начала работу над документальным сериалом «Урал, mon amour» – в рамках проекта Астрид посетила Миасс и самые известные южноуральские курорты – «Солнечную долину» и Клуб-отель «Золотой пляж», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу курортов.

«Я всегда восхищалась Россией. Здесь много удивительных мест, полных легенд и поражающих своей красотой. Особая связь у меня с Уралом: будучи студенткой, я жила какое-то время в Челябинске, приехав по программе обмена для иностранных студентов. Поэтому мне хочется рассказать как можно больше об этом крае и показать Урал моими глазами всему миру», – поделилась Астрид впечатлениями.

Астрид неслучайно приехала в «Солнечную долину» и на «Золотой пляж»: она планирует посвятить курортам несколько серий сериала и рассказать зрителям, почему стоит выбирать именно эти туристические маршруты.

«Могу сказать про французов, они мало знают об Урале и о том, что здесь есть такие места. Я думаю, сейчас самое время развивать туризм и приглашать гостей из-за границы. Как мне известно, "Солнечная долина" развивает это направление, уже второй год принимая крупные международные соревнования по горнолыжному спорту», – заметила Астрид.

Точка зрения французской писательницы близка и понятна Олегу Сиротину, президенту национального парка спорта и туризма «Тургояк», который уже много лет занимается развитием туризма на Южном Урале.

«У Астрид интересные идеи по поводу съемок. Мы можем объединить это все в один интересный сюжет. Особенно заинтересовала ее легенда острова Веры на Тургояке», – рассказал Олег Сиротин.

Сейчас Астид полностью отдалась творчеству. За плечами у нее богатый опыт работы в журналистике: фринланс для французских и канадских СМИ, работа в качестве корреспондента для The Moscow Times, Financial Times и директора отдела моды в агентстве REUTERS.

«Сейчас то время, когда я хочу заниматься исключительно творчеством. Журналистика все же несет некие рамки, а писательство и создание культурных проектов – нечто особенное. Творчество не знает границ», – призналась Астрид Вендландт и немного приоткрыла завесу над своими ближайшими планами: ежегодное «паломничество» в Александровку – «место силы» неподалеку от священной горы Иремель, отключение от ежедневной суеты, упорядочение мыслей, а затем – много работы над сериалом «Урал, mon amour».

Фото Натальи Вольвач

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Теги: туризм, солнечная долина, сериал, новости миасса
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