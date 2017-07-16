Фотовыставка и кинопоказ пройдут в Сатке в рамках Дней швейцарской культуры

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Сатке (Челябинская область) 18 июля стартуют Дни швейцарской культуры – гостей ждут кинопоказы и фотовыставка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Напомним, впервые такой фестиваль прошел в Сатке год назад с участием Чрезвычайного и Полномочного посла Швейцарской Конфедерации в России Пьера Хельга. В течение месяца зрителям демонстрировали художественные и документальные картины, представляющие современное швейцарское искусство.

В этом году состоятся показы пяти швейцарских фильмов на итальянском языке: «В свободном падении», «То, что остается», «Синестезия», «Хлеб и тюльпаны», «Река всегда права». Эти работы были представлены на международных кинофестивалях в Швейцариии, Австрии, а также Лондоне и Стокгольме.

Фотовыставка «Быстрое золото» пройдет с 18 по 22 июля в музее «Магнезит». Затем ее можно будет посетить в Центре культурных инициатив (до 22 августа). Экспозиция стала результатом совместной работы российского фотографа Андрея Гордасевича и швейцарского социолога Нильса Крауера. В объектив попали эпизоды из жизни старателей, занимающихся золотодобычей в джунглях Перу, в провинции Маре-де-Диос.

Торжественное открытие мероприятия состоится в музее «Магнезит». Организаторы Дней швейцарской культуры – посольство Швейцарии в России, администрация Саткинского района, Фонд «Собрание» и Группа Магнезит.