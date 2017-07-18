Форвард Брюле из «Нефтехимика» перешел в «Трактор»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ХК «Трактор» (Челябинск) объявил о подписании годичного соглашения с канадским нападающим Жильбером Брюле, который был обменян из «Нефтехимика» (Нижнекамск) на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт команды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В сообщении говорится, что первую половину прошлого сезона Брюле провел в составе хорватского «Медвешчака» и сыграл в 16 матчах КХЛ, в которых набрал 10 очков (6+4). В «Нефтехимике» он отыграл в 37 встречах КХЛ, забросил 12 шайб и отдал 20 результативных передач, набрав 32 очка при показателе полезности «0».

«Контракт с нападающим рассчитан до конца сезона 2017/2018. В данный момент игрок уже находится на тренировочном сборе в Финляндии», – уточнили в ХК, добавив, что Брюле стал пятым легионером в команде.

«Я знаю историю Челябинска и команды "Трактор". Клуб на хорошем счету в Лиге, и я доволен, что стал его частью. За три сезона в КХЛ каждый выезд в Челябинск был тяжелым. Любая команда хотела бы иметь такую шумную арену. (...) "Трактор" любит играть на скорости, держать паузу, отдавать диагональные передачи. В Челябинске приходилось быть терпеливым – стоит выброситься на игрока с шайбой, тебя тут же обрежут пасом. Я даже не помню, чтобы я с кем-то выигрывал в Челябинске. В прошлом году "Нефтехимик" проиграл в Челябинске 0:6. Это был ужасный матч, и мы за него поплатились. Когда после игры вернулись домой, нам сказали явиться на тренировку к шести утра, а потом мы бегали час на улице, несмотря на холод, лед и снег вокруг. Затем была тренировка на льду, затем тренажерный зал, затем бег по лестницам», – прокомментировал Жильбер Брюле.

Хоккеист признавался лучшим снайпером Мирового кубка вызова U17 (2004), он обладатель серебряной медали этого состязания, а также лучшим новичком года WHL (2004), участником матча лучших молодых игроков CHL (2005). Также Брюле – чемпион WHL (2006), лучший бомбардир плей-офф WHL (2006), лучший снайпер плей-офф WHL (2006), самый ценный игрок плей-офф WHL (2006).