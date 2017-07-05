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Агентство новостей Доступ 1 5 июля 2017 года, 16:45

Фокусник и танцовщица похитили техники на 180 тыс. рублей на фотосессии в Магнитогорске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Юные артисты и их друг разыграли ограбление, похитив у знакомого фотографа техники на 180 тыс. рублей, в Магнитогорске (Челябинская область) – затейников разоблачили, так как они не сумели сбыть аппаратуру, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено 23 ноября 2016 года вечером на территории экологического парка, куда компания молодых людей, занимавшаяся организацией массовых мероприятий, приехала на фотосессию. Фотограф и фокусник вышли из машины и удалились вглубь парка, оставив в авто 17-летнюю танцовщицу с фототехникой. Когда они вернулись, девушка заявила, что на нее напали грабители. Неизвестный якобы плеснул ей в глаза какой-то жидкостью, ослепив, и забрал всю аппаратуру и 5 тыс. рублей. Фотограф, которому принадлежало оборудование, обратился в полицию.

«Преступление длительное время оставалось нераскрытым, так как было совершено в темное время суток в отсутствие свидетелей и очевидцев. Несовершеннолетняя не могла описать приметы нападавших лиц. Однако в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить лицо, у которого хранилось похищенное имущество. Им оказался 18-летний приятель артистов. Он признался, что преступление было спланировано несовершеннолетней и фокусником», – рассказал замруководителя Правобережного межрайонного СО по Магнитогорску Дмитрий Малахов.

Как выяснилось, танцовщица передала сумку с фототехникой приятелю, а потом прыснула себе в глаза спиртосодержащей жидкостью, чтобы сымитировать нападение. Сбыть похищенное имущество троица не смогла в силу его дороговизны и редкости.

В настоящее время все лица, причастные к совершению преступления, допрошены в качестве подозреваемых, похищенное имущество изъято. Проводятся действия, направленные на окончание предварительного следствия.

Ольга Плеханова

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Теги: ограбление, фотограф, артисты, новости магнитогорска, фокусник
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