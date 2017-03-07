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Агентство новостей Доступ 1 7 марта 2017 года, 13:52

Фигурантка дела экс-министра соцотношений Челябинской области оштрафована на 2 млн


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Центральный райсуд Челябинска оштрафовал на 2 млн рублей директора  ООО «Компания "Интехпрод"» Ирину Кем за покушение на дачу взятки в размере 5 млн рублей сотрудникам правоохранительных органов – женщина является фигуранткой еще нескольких уголовных дел, в том числе и по делу бывшего врио министра соцотношений региона Олега Бехтерева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в 2014 году Кем, узнав, что в отношении ее фирмы проводится доследственная проверка по факту хищения бюджетных средств, выделенных на приобретение технических средств реабилитации инвалидов, передала через своего знакомого 5 млн рублей на подкуп сотрудников правоохранительных органов. Однако мужчина не собирался исполнять взятые на себя обязательства и похитил эти деньги.

«Кем признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 УК – "Покушение на дачу взятки в особо крупном размере". Суд назначил ей штраф в размере 2 млн рублей», – сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Кроме того, в результате налоговой проверки вскрыты факты ухода руководством фирмы от уплаты налога в размере 37 млн рублей. За совершение данного преступления в отношении директора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В настоящее время в Тракторозаводском районе Челябинска рассматривается еще одно уголовное дело в отношении Кем и бывшего врио министра социальных отношений области Олега БехтереваПо версии следствия, с декабря 2013 по февраль 2014 Бехтерев получил 5 млн рублей от Кем за заключение госконтрактов по завышенным ценам и без проведения аукциона. Экс-чиновника обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата), части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), а предпринимательницу – по части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ (пособничество в растрате), части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Во время следствия на имущество Кем на сумму свыше 46 млн рублей был наложен арест.

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Теги: челябинская область, борьба с коррупцией, минсоц, олег бехтерев, новости челябинска
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