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Агентство новостей Доступ 1 26 января 2017 года, 10:04

Фестиваль башкирского видео и сценариев состоится в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 4 и 5 февраля состоится фестиваль башкирского видео и сценариев «Осҡон» (Искра) – участники представят документальные, короткометражные, анимационные работы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оргкомитет.

На первом дне фестиваля эксперты проведут мастер-классы по сценарному, актерскому, операторскому, режиссерскому искусству. Второй день будет посвящен подведению итогов конкурса – пройдет питчинг сценариев на башкирском языке, будут премьерные показы, а также состоится церемония награждения победителей.

Напомним, что конкурс башкирского видео и сценариев «Осҡон» проводится второй раз. В этом году на кинофестиваль было подано более 60 заявок из республики Башкортостан, Челябинской области и соседних регионов. Работы принимались по номинациям «Короткометражный игровой фильм», «Документальный фильм», «Анимационный видеоролик», «Социальный видеоролик» и «Микрокино». Призовой фонд – 200 тыс. рублей – распределит жюри, состоящее из авторитетных представителей кинематографа и культурной сферы.

Программа мероприятий Фестиваля башкирского видео:

Суббота, 4 февраля:

11.00 – 17.00 Мастер- классы по кинематографу. МКУ «Центр народного единства», улица Салютная, 22;

20.00 – 23.00 Творческий квартирник. Арт-кафе «Мам, мне ко второй», проспект Ленина, 80.

Воскресенье, 5 февраля:

10.30 – 13.00 Питчинг сценариев. МКУ «Центр народного единства», улица Салютная, 22;

15.30 – 20.00 Показ премьерных фильмов, подведение итогов конкурса ОСҠОН, церемония награждения победителей. Центр семейных развлечений NIKALAND, улица Труда, 183.

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Теги: фестивали в челябинской области, новости башкирии, новости челябинска, фестиваль кино
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