Вт, 28.03.2017, 21:48 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 28 марта 2017 года, 20:42

Фестиваль «Весна студенческая» в Челябинске переместился в ночные клубы и филармонию


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 30 марта, в Челябинске стартует городской фестиваль «Весна студенческая» – на протяжении двух недель лучшие исполнители и студенческие коллективы города будут демонстрировать зрителям и членам жюри свои творческие номера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления молодежной политики региона.

В этом году традиционный фестиваль студенческого творчества существенно изменился: организаторы поменяли «сцену», ввели новые номинации, создали специальный значок участника фестиваля.

Так, конкурсные площадки из привычных университетских стен крупных вузов города переместились на профессиональную сцену. Хореографы всех направлений выступят в ДК Железнодорожников, эстрадно- цирковую номинацию примет ДК ЧТПЗ, студенческие театры сыграют в «Манекене», в концертном зале имени Сергея Прокофьева пройдет самая многочисленная номинация «Вокал», музыкальные рок- и поп-группы встретятся со зрителями в ночном клубе «Москва».

«Думаю, что это правильное решение: профессиональная сцена и выступления на ней имеют свои особенности. Студентам приятно и почетно будет танцевать и петь там, куда еженедельно приезжают с концертами знаменитости. Тем более что на профессиональной сцене и с технической точки зрения нет ограничений для творческой фантазии», – комментирует начальник Управления по делам молодежи Сергей Авдеев.

Жюри оценит творчество студентов по пяти направлениям: театральное, танцевальное, музыкальное, оригинальный жанр. Финальный гала-концерт состоится 20 апреля в ДК Железнодорожников.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: афиша, весна студенческая, новости челябинска, вузы челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 600
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:13
Боксер Ковалев планирует построить в Челябинске спорткомплекс
сегодня, 16:59
Атмосферное давление стремительно падает в Челябинской области
сегодня, 16:39
ВАЖНО. Цену ОСАГО в Челябинске нужно повысить в 2 раза – РСА
сегодня, 16:17
«Лови момент»: филармония «скинет» до 40% от стоимости билетов на майские концерты
сегодня, 15:59
НУЖНА ПОМОЩЬ. В Челябинской области разыскиваются 2 парней, напавших с электрошокером на работницу почты
сегодня, 15:42
Science Drama и креативный завтрак – Челябинск примет фестиваль популярной науки
сегодня, 15:24
Челябинец не смог отсудить у дилера Toyota убытки от ломавшегося авто
сегодня, 15:06
В Трехгорном мужчина на спор просунул голову между прутьями аттракциона и застрял
сегодня, 14:48
ВНИМАНИЕ. Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Челябинской области
сегодня, 14:20
Полиция Челябинска задержала водителя, сбившего мать с ребенком
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость