Фестиваль «Весна студенческая» в Челябинске переместился в ночные клубы и филармонию

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 30 марта, в Челябинске стартует городской фестиваль «Весна студенческая» – на протяжении двух недель лучшие исполнители и студенческие коллективы города будут демонстрировать зрителям и членам жюри свои творческие номера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления молодежной политики региона.

В этом году традиционный фестиваль студенческого творчества существенно изменился: организаторы поменяли «сцену», ввели новые номинации, создали специальный значок участника фестиваля.

Так, конкурсные площадки из привычных университетских стен крупных вузов города переместились на профессиональную сцену. Хореографы всех направлений выступят в ДК Железнодорожников, эстрадно- цирковую номинацию примет ДК ЧТПЗ, студенческие театры сыграют в «Манекене», в концертном зале имени Сергея Прокофьева пройдет самая многочисленная номинация «Вокал», музыкальные рок- и поп-группы встретятся со зрителями в ночном клубе «Москва».

«Думаю, что это правильное решение: профессиональная сцена и выступления на ней имеют свои особенности. Студентам приятно и почетно будет танцевать и петь там, куда еженедельно приезжают с концертами знаменитости. Тем более что на профессиональной сцене и с технической точки зрения нет ограничений для творческой фантазии», – комментирует начальник Управления по делам молодежи Сергей Авдеев.

Жюри оценит творчество студентов по пяти направлениям: театральное, танцевальное, музыкальное, оригинальный жанр. Финальный гала-концерт состоится 20 апреля в ДК Железнодорожников.