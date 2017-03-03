Фермера осудили за незаконную миграцию 8 человек в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Карталинском районе (Челябинская область) осужден фермер, который использовал труд нелегальных мигрантов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Пограничного управления ФСБ.

Напомним, сотрудники ведомства в октябре 2016 года в поселке Новокатенино задержали 34-летнего фермера. На территории его хозяйства находилось восемь граждан без документов, предоставляющих право нахождения в пограничной зоне. Выяснилось, что предприниматель помогал им нелегально пересечь госграницу.

Фермер признан виновным по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и приговорен к году лишения свободны условно.

Отметим, что осужденный ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения пограничного режима.

Фото пресс-службы Пограничного Управления ФСБ по Челябинской области